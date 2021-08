Zwei weitere Labore haben bestätigt, dass der russische Oppositionspolitiker Nawalny mit einem Nowitschok-Nervengift vergiftet worden ist. Die Bundesregierung hatte die Labore darum gebeten.

Die beiden Speziallabore befinden sich in Frankreich und Schweden. Die Bundesregierung wollte eine unabhängige Überprüfung der deutschen Analyse. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, dass beide Labore zum gleichen Ergebnis wie der Nachweis in Deutschland gekommen seien.

Schweigen zu weiteren Proben aus Angst vor Hackern

Die Regierung hatte lange dazu geschwiegen, ob und wo sie eine erneute Probe im Fall Alexej Nawalny in Auftrag gegeben hatte. Der Grund dafür war offenbar die Sorge, dass die entsprechenden Labor gehackt werden könnten.

Die Analyse des Nervengifts gilt auch deshalb als politisch heikel, weil es sich offenbar um eine neue Variante des Gifts aus der Nowitschok-Gruppe handelt. Chemiewaffen sind weltweit geächtet.

Erste Analyse im Fall Nawalny durch spezielles Bundeswehrlabor

Die Berliner Charité hatte die erste Analyse bei einem spezialisierten Bundeswehrlabor beauftragt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) teilte damals mit, dass "zweifelsfrei" ein Gift der Nowitschok-Gruppe festgestellt worden sei. Nowitschok war in der Sowjetunion entwickelt worden. Mit einem Gift aus dieser Gruppe war bereits der russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal 2018 in Großbritannien vergiftet worden.

Bundesregierung: Russland soll sich zum Vorfall äußern

Seibert wiederholte jetzt die Forderung der Bundesregierung, dass sich Moskau zu den Geschehnissen äußern solle. Der Kreml hatte vergangene Woche verärgert auf Aufforderungen reagiert, Ermittlungen einzuleiten. Nawalny war am 20. August auf einem Flug in Sibirien zusammengebrochen. Nach anfänglicher Behandlung in einem sibirischen Krankenhaus wurde er auf Bestreben seiner Unterstützerinnen und Unterstützer nach Berlin in die Charité verlegt. Nawalny geht es inzwischen besser, meldet die Charité. Er müsse nicht mehr beatmet werden und könne sein Krankenbett zeitweise verlassen.

Russische Stellen hatten am Freitag erklärt, selbst Ermittler nach Berlin schicken zu wollen. Die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin hatte wiederum mitgeteilt, dass sie selbst einem russischen Rechtshilfeersuchen nachkommen und sich über Nawalnys Gesundheitszustand informieren werde, wenn dieser das zulasse. Mitarbeiter von Nawalny haben bereits angekündigt dass sie russischen Ermittlern keinen Zugang zu dem Regimegegner gewähren würden.