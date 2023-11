Kolumne: Mit dem Laubläser gegen die Herbsttristesse

Dunkelheit, Nässe und feuchtes Laub - der November hat traditionell hohes Depressionspotential. Aber dagegen lässt sich was machen, meint Peter Knetsch in seiner Kolumne.

Bald ist er vorbei – dieser novembrigste November seit Erfindung des Novembers. Der November hat ja traditionell einen schweren Stand. All die düsteren Gedenktage. Volkstrauertag, Totensonntag, mein Geburtstag. Dazu Wetter-Tristesse und Dunkelheit. Hundehaufen, die auf den ersten Blick aufs nasse Laub aussehen wie nasses Laub – und für den zweiten Blick ist es oft zu spät. Alles glitscht, nebelt und subbscht, verwesende Blätter seifen die Straßen ein, lassen Radfahrer ausrutschen und verstopfen Gullys.

Die Kolumne von Peter Knetsch können Sie hier auch als Audio hören:

Laub beschleunigt die Erdrotation

Ich frage mich, ob sie – also die Blätter – in diesem Jahr nicht besser hängen geblieben wären. Was wollen sie hier unten? Hier unten ist wachsende Gereiztheit, Überforderung, Angst vor Überfremdung, Angst vor Überfüllung, ja Angst vor eigentlich allem. Und dank des Klimawandels lohnt es sich ja für so ein handelsübliches Blatt auch kaum noch, erst mühselig runterzufallen, dann keinen Winter zu erleben, um im nächsten Frühjahr wieder frisch auszutreiben. Eigentlich Energieverschwendung, und genau die können wir uns ja bekanntlich nicht leisten.

Aber das mit der Energieverschwendung ist ein Trugschluss. Denn fallendes Laub beschleunigt uns. Kein Witz. Wenn man alle Blätter nimmt, die weltweit im Herbst vom Baum segeln, dann beschleunigt sich die Erdrotation. Das ist wie bei einer Eiskunstläuferin, die bei einer Pirouette die Arme näher an den Körper zieht – schon wirbelt sie schneller um die eigene Achse. So wie die Erde, wenn das Laub fällt. Dieser Effekt ist tatsächlich messbar: Die höhere Drehgeschwindigkeit beträgt nach einer Studie der Uni Bonn zehn Nanosekunden, also immerhin zehn Milliardstel Sekunden.

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Die mentalen Akkus der Laubbläser aufladen

Das ist eine eher homöopathische Größe, aber vielleicht könnten wir nachhelfen: Wenn alle Menschen, die es sowieso nicht lassen können, die am Boden liegenden Blätter mit einem Laubbläser zu malträtieren, wenn all diese Laubbläser also zeitgleich in dieselbe Himmelsrichtung blasen würden, quasi mit dem Rücken zur Erdrotation, dann würden wir uns schwindlig kreiseln und wie mit einem Dynamo unsere mentalen Akkus aufladen. Neuen Schwung holen, neue Energie tanken. Wie ein Kind nach einer Fahrt im Kettenkarussell. Und vielleicht ein bisschen fröhlicher auf diesen November zurückblicken.