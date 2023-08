Meinung: Noch eben schnell

Ferienzeit! Wer noch nicht urlaubsreif ist, wird es spätestens bei dem Versuch, die Urlaubsvorbereitungen "noch eben schnell" zu erledigen, stellt unsere Kolumnistin Laura Koppenhöfer fest.

Diese Kolumne gehört auch dazu: Zu den letzten Dingen, die noch zu tun sind, bevor man in den Urlaub kann. Gerade sind ja viele mit diesen letzten noch zu erledigenden Dingen vor dem Urlaub beschäftigt. Und so wie sich deren Anzahl auf der To-do-Liste scheinbar exponentiell vermehrt, verlängert sich die Dauer pro Ding, obwohl man doch eigentlich dachte, dies, das und jenes noch eben schnell zu erledigen.

"Schnell" noch die Fotos sichern

Jedes Jahr tappe ich wieder rein in die Noch-eben-schnell-Falle. Noch eben schnell das Backup der fahrlässig lange nicht gesicherten Fotos auf dem Handy machen. Aber: Nicht genug Speicherplatz. Also Cloud erweitern. Aber: Wie war nochmal das Passwort, so lange nicht benutzt. Also Passwort zurücksetzen. Aber: Was bitte kostet das im Monat? Also lieber noch schnell ‘ne externe Festplatte besorgen. Oder hatte ich noch eine in der Schublade? Suchen.

Tatsächlich, auf der könnte noch Platz sein, eben schnell anschließen. Aber: Die taucht in der Laufwerk-Liste gar nicht auf. Rechner aus, an, bringt nichts. Also eben schnell recherchieren, was da los ist. Suchen, lesen, suchen, lesen - dass die Festplatte wohl zu alt für das neue Betriebssystem ist. Fluchen. Aber: Ich kann ja noch schnell eine neue besorgen.

Vom Unkraut zur fermentierten Brühe

Also morgen auf dem Rückweg, jetzt weiter auf der Liste: Den Balkon vom meterhohen Unkraut befreien. Bisschen schöner für die Nachbarn, die zum Blumengießen kommen. Beim Suchen des Fugenkratzers stoße ich auf Sandförmchen mit stinkendem Inhalt - war Spielsuppe, ist jetzt fermentierte Brühe. Die Kinder sind unterwegs, na ja, entsorge ich die Plörre halt eben schnell.

Beim Händewaschen erinnern mich die Kinderzahnbürsten an irgendwas: Der Kontrolltermin! Unbedingt noch eben schnell in der Praxis anrufen, sonst sind die wieder bis Jahresende ausgebucht. Wählen, besetzt, nochmal wählen, besetzt. Grummeln. Morgen komme ich sicher besser durch, jetzt weiter auf der Liste. Das Unkraut. Wo war gleich der Fugenkratzer? Es klingelt. Der Paketbote bringt die neuen Kinderklamotten. Sehr gut, dann können die direkt mit, nur noch eben schnell waschen. Maschine läuft. Genauso wie die Zeit bis zur Abreise. Aber: Morgen ist ja auch noch ein Tag.

Immerhin zufrieden matschende Kinder

Von der Arbeit zurück samt neuer Festplatte, finde ich die Kinder auf dem Balkon vor, wo sie mit dem Fugenkratzer in frisch servierter Spielsuppe rühren. Neues Rezept, das mit der Extra-Portion Blumenerde. Statt lang zu mahnen, diesmal besser aufzuräumen, nutze ich den kostbaren Zustand zufrieden matschender Kinder. Zahnarzttermin, check.

Das Telefon noch am Ohr, tönt es ins andere: "Mamaaaa, komm’ mal eben schnell!" Das tue ich, war ja lang genug weg. Nur, zwischen der Präsentation von Erdsuppen-Menüs, Wasserfarbenbildern und einem mannshohen Berg selbst abgezählter Reisewäsche verschwindet die Zeit noch effektiver zwischen all den Dingen, von denen man dachte, sie mal eben schnell zu erledigen.

Die Zeitfresser der Anderen

Noch üblere Zeitfresser sind nur die Dinge, von denen ANDERE behaupten, sie ließen sich mal eben schnell erledigen. Aus dem restlichen Basilikum selbst Pesto machen. Oder: Die Schulsachen für die erste Klasse besorgen, beschriften und mit Namen bekleben. Oder: Die Handyfotos in die Cloud eines anderen, viel günstigeren Anbieters hochladen.

Um solche Dinge sollte man während des Ferien-Countdowns einen großen Bogen machen. Außer man fühlt sich noch nicht urlaubsreif genug. Diese Kolumne schrieb sich jetzt tatsächlich etwas schneller als gedacht. Prima, dann kann ich ja jetzt mit den Schulsachen anfangen. Noch eben schnell.