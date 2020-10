per Mail teilen

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler für ihre Entdeckung des Hepatitis-C Virus. Das Karolinska-Institut in Stockholm teilte eben mit, dass die US-Forscher Harvey Alter und Charles Rice ausgezeichnet werden sowie der Wissenschaftler Michael Houghton aus Großbritannien. Sie hätten die Ursache für Fälle chronischer Hepatitis gefunden. Es gebe nun Blutuntersuchungen und neue Medikamente, die Millionen von Menschenleben gerettet hätten.