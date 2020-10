per Mail teilen

Großbritannien bereitet sich auf einen No-Deal-Brexit vor. Die britische Regierung hat Millionenaufträge an mehrere Fährunternehmen vergeben, damit sie notfalls Medikamente und andere wichtige Güter ins Land bringen. Derzeit ringen Großbritannien und die EU noch um einen Handelspakt - doch die Zeit wird knapp. Zum Jahreswechsel läuft die Brexit-Übergangsphase aus, und es droht ohne eine Einigung ein harter wirtschaftlicher Bruch mit Zöllen und anderen Hürden. In diesem Fall könnten Medikamente und bestimmte Lebensmittel auf der Insel knapp werden, weil sich an den Grenzen wegen der neuen Formalitäten lange Staus bilden könnten.