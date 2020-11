Nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von Nizza hat die Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Aus Justizkreisen heißt es, die Männer seien 25 und 63 Jahre alt. Damit sind nun insgesamt sechs mögliche Helfer in Polizeigewahrsam. Bei dem Attentat sind am Donnerstag drei Menschen in einer Kirche getötet worden. Tatverdächtig ist in 21-jähriger Tunesier. Die Polizei hat bei seiner Festnahme auf ihn geschossen, er liegt derzeit im Krankenhaus und konnte noch nicht vernommen werden.