Frankreich hat mit einer nationalen Trauerfeier an die drei Todesopfer des Terroranschlags von Nizza erinnert. An der Zeremonie in Nizza nahm auch Premierminister Jean Castex teil. Er sprach von einem Angriff auf die Freiheit und Identität der Menschen und sagte, der Feind habe einen Namen. Es sei der radikale Islamismus, den die Regierung unerbittlich bekämpfe. Ein 21-jähriger Tunesier wird beschuldigt, vor gut einer Woche in einer Kirche drei Menschen getötet zu haben.