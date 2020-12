Der stellvertretende Vorsitzende der Parlamentariergruppe USA, Stefan Liebich von der Linkspartei ist über das Kopf-an-Kopf-Rennen bei den US-Präsidentschaftswahlen wenig überrascht. "Wahlen werden in den USA entschieden und nicht in Berlin oder in der EU. Und wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Donald Trump in den USA deutlich beliebter ist als viele gehofft hatten", so Liebich im SWR Tagesgespräch. Würde Trump Präsident bleiben, wäre das natürlich für die deutsch-amerikanischen Beziehungen ganz schlecht. Er habe einen Kurs eingeschlagen, der den Multilateralismus insgesamt gefährde. Aber: Niemand dürfe annehmen, wenn Biden gewönne, dass dann alles wieder werde wie früher, so Liebich im SWR. mehr...