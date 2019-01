In Neuseeland sind fast 40 Wale gestrandet. 30 Wale sind dabei verendet. Dutzende Helfer versuchen die noch lebenden Tiere zurück ins offene Meer zu bringen. Warum die Grindwale sich an den Strand verirrt haben, ist unklar. Möglicherweise hat sich das Leittier verletzt und den Orientierungssinn verloren. Im Februar vergangenen Jahres waren mehr als 300 Wale an der Südinsel von Neuseeland gestrandet.