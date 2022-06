Warum das 9-Euro-Ticket der Umwelt wenig bringt

per Mail teilen

Zum Entlastungspaket der Bundesregierung für die Bürger gegen die Preissteigerungen gehört auch das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Die Umwelt entlastet das Ticket allerdings kaum.

Fünf Millionen Tonnen CO2 könnten eingespart werden, wenn wirklich alle Auto-Pendler für diese drei Monate auf die Öffentlichen Nahverkehrsmittel umsteigen. Das ist die Analyse des Umweltbundesamtes (UBA). So etwa sechs bis sieben Prozent des gesamten deutschen Treibhausgas-Ausstoßes ist das immerhin.

Öffentlicher Nahverkehr: Nutzung hängt vom Angebot ab

Aber das ist wohl eher unrealistisch. Denn das Ticket wird wohl nur dann als Ersatz fürs Auto genutzt werden, wenn der öffentliche Nahverkehr in der Region schon gut ist, sagt Jürgen Gies vom Deutschen Institut für Urbanistik. Was soll ein Fernpendler im Hunsrück oder im Schwarzwald mit dem Ticket, wenn die nächste Bushaltestelle Kilometer weit weg ist und nur zweimal am Tag angefahren wird?

Umgekehrt: Wenn der Radpendler in der Stadt auf den Öffentlichen Nahverkehr umsteigt, bringt das der Umwelt gar nichts und überlastet nur die Systeme.

Bessere Modelle für nachhaltige Mobilität als das 9-Euro-Ticket

Homeoffice ist die beste Lösung, sagt das UBA. Der Ausbau des Öffentlichen-Nahverkehr-Angebots und dauerhaft günstige Preise könnten etwas bringen, meint die Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Die Drei-Monats-Beruhigungspille 9-Euro-Ticket füllt im Zweifel nur am Wochenende die Busse und Bahnen mit Ausflüglern.