"Unzählige Menschen haben dazu beigetragen, dass unser Leben trotz Pandemie weiter möglich war: in den Supermärkten und im Gütertransport, in den Postfilialen, in Bussen und Bahnen, auf den

Polizeiwachen, in den Schulen und Kitas, in den Kirchen, in den

Redaktionen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU