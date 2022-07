Nach zwei harten Corona-Jahren will die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz in der an Ostern beginnenden Saison 2022 kräftig durchstarten - und setzt dabei auf neue Werbekampagnen.

Rund 3,5 Millionen Euro stellt das Land an Fördergeldern bereit, um den Tourismus in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Das teilte Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Saison mit. Touristische Highlights sollen besonders beworben werden Gut eine Million Euro davon sollen in zwei große Kampagnen fließen: Mit dem Slogan "Finde und setze Meilensteine" will Rheinland-Pfalz für Natur- und Kulturschätze werben, etwa für das Marmorgestein auf dem Lahn-Wanderweg oder unterirdische Lavastollen in der Eifel. Mit der zweiten Kampagne sollen in- und ausländische Gäste auf 30 touristische Highlights, sogenannte Goldstücke, wie zum Beispiel die Hängeseilbrücke Geierlay oder den Speyerer Dom aufmerksam gemacht werden. "Wir brechen sehr positiv in diese neue Tourismussaison auf, weil uns auch die Gastgeber im Land signalisieren, dass die Buchungszahlen hochgehen. Das lässt uns hoffen, dass diese Saison wieder ein Stück Erholung bringt, nach zwei herausfordernden Jahren, dass wir wieder an normale Vor-Pandemie-Jahre anknüpfen können." Landesregierung verdreifacht Mittel für Förderprogramm ReStart Darüber hinaus verdreifacht die Landesregierung das Budget für das Förderprogramm ReStart, das in der Pandemie gestartet wurde. Die Tourismusregionen erhalten weitere 2,5 Millionen Euro für ihr Marketing. Eine konkrete Prognose für die neue Saison hat die Branche noch nicht. Die gute Buchungslage lasse aber hoffen, dass Rheinland-Pfalz bald wieder so viele Gäste empfängt wie vor der Pandemie. Der Tourismus im Land hatte stark unter Corona gelitten: Vergangenes Jahr kamen nur etwa halb so viele Gäste wie im Vorkrisenjahr 2019.