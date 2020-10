Auf der Insel Lesbos haben die ersten Flüchtlinge in einer neuen Zeltstadt übernachtet. Die meisten bleiben nach dem Brand des Lagers Moria aber weiter obdachlos.

Die ersten 300 Flüchtlinge sind ins neue, provisorische Zeltlager auf der Insel Lesbos eingezogen. Das provisorische Lager in der Nähe des abgebrannten Camps Moria wird Platz für etwa 3.000 Personen bieten.

Wo die mehr als 9.000 anderen Flüchtlinge untergebracht werden sollen, ist noch unklar. Die Behörden suchen nach möglichen Standorten auf der Insel Lesbos. Allerdings wehrt sich die einheimische Bevölkerung dagegen, neue Lager zu errichten.

Corona-Tests für jeden Flüchtling

Jeder Flüchtling, der jetzt im provisorischen Lager einen Platz zugewiesen bekommt, wird vorher auf Corona getestet. Bei sieben Personen haben die Behörden bereits eine Corona-Infektion festgestellt. Die positiv Getesteten werden in einem abgetrennten Gelände von den anderen Menschen isoliert.

Griechische Regierung befürchtet Proteste auf Samos und Chios

Viele der Flüchtlinge weigern sich, in das neue Lager auf der Insel einzuziehen. Sie protestieren immer wieder in spontanen Demonstrationen - sie wollen aufs griechische Festland oder in andere EU-Länder gebracht werden. Die griechische Regierung lehnt das jedoch ab. Sie fürchtet, wenn sie diesen Protesten nachgeben würde, könnte es auch in den Lagern auf anderen griechischen Inseln zu Unruhen kommen, zum Beispiel auf Samos oder Chios. Auch dort sind Tausende Flüchtlinge in überfüllten Lagern untergebracht.

Berlins Innensenator will Moria-Krisengipfel

Angesichts der Notlage schlägt Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) einen Krisengipfel zur Flüchtlingsaufnahme vor - mit Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen. Dem "Tagesspiegel am Sonntag" sagte Geisel, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) müsse sich mit den hilfsbereiten Ländern, Städten und Kommunen endlich an einen Tisch setzen. Nach dem Feuer in Moria hatten mehrere Bundesländer angeboten, Migranten aus Griechenland aufzunehmen.