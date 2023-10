Meinung: Zur Krippe her kommet in Wagenknechts Stall

Gut möglich, dass eine zweistellige Zahl von Wählenden auf Sahra Wagenknecht hereinfallen, meint Martin Rupps. Sie ist und bleibt eine Populistin, die Deutschland zusätzlich spaltet.

Als die bisherige Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht am Montag eine neue Partei ankündigte, dachte ich an das Weihnachtslied "Ihr Kinderlein kommet". Eine Zeile könnte jetzt lauten: "Zur Krippe her kommet in Wagenknechts Stall." In den Stall geladen sind - ich habe mitgeschrieben - Geringverdiener, Gewerkschaftsmitglieder, Betriebsräte, Kleinunternehmer und Mittelständler. "Alle, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen", so Frau Wagenknecht wörtlich. Hinzukommen sollen Nichtwähler in ihrer "Wut und Verzweiflung", offenbar unabhängig vom ihrem Einkommen.

Die Dame glaubt auch zu wissen, wer auf der Sonnenseite des Lebens sitzt: Angehörige der politischen Klasse in Berlin mit "der wohl schlechtesten Regierung" seit 1949. Die Brüsseler EU-Kommission "im festen Griff von Konzernlobbyisten". Die Millionäre und Milliardäre in Deutschland, die von ihrem Vermögen nichts abgeben müssten.

Die da oben, wir da unten

Die da oben, wir da unten, lautet kurzgesagt das politische Weltbild, das Sahra Wagenknecht - übrigens selbst gut betucht - am Montag vermittelte. Ihr Anspruch, mit ihrem neuen Bündnis eine "bestehende Lücke" im deutschen Parteiensystem zu schließen, bezieht sich offenkundig auf kein Programm, sondern ihre Person. Sie will die Vielen ohne politische Heimat hinter sich versammeln.

Gut möglich, dass eine zweistellige Prozentzahl von Wählenden auf das Charisma von Sahra Wagenknecht und ihrem Schwarz-Weiß-Denken hereinfällt. Sie ist und bleibt eine Populistin, die Deutschland nicht befrieden, sondern zusätzlich spalten wird.