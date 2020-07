per Mail teilen

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat ihre Pläne für einen neuen freiwilligen Wehrdienst im Detail vorgestellt. Ab 2021 soll er unter dem Titel "Dein Jahr für Deutschland" eingeführt werden.

"Dein Jahr für Deutschland" - so heißt er, der neue "Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz", den Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) heute in Berlin vorgestellt hat. Gedacht ist er als Ergänzung zum allgemeinen Wehrdienst, der seit Abschaffung der Wehrpflicht 2011 ebenfalls freiwillig ist. Das neue Angebot startet am 1. April 2021 für zunächst tausend Teilnehmer.

Laut Verteidigungsministerium sieht das neue Konzept eine militärische Ausbildung von sechs Monaten vor. Danach sollen sich die Freiwilligen als Reservisten engagieren. Während der sogenannten Grundbeorderung können sie ein weiteres halbes Jahr flexibel Reservedienst leisten - möglichst im regionalen Umfeld.

"Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland"

Kramp-Karrenbauer sieht den geplanten neuen Bundeswehr-Freiwilligendienst als Beitrag für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland. Das gelte gerade auch für herausfordernde Zeiten wie etwa die Corona-Krise, sagte Kramp-Karrenbauer

Werben um Engagement von Jugendlichen

Schon seit längerem hatte Kramp-Karrenbauer (CDU) für mehr Engagement von Jugendlichen in gesellschaftlichen Bereichen, etwa in der Pflege oder bei der Feuerwehr geworben. Zuletzt hatte sie auch eine Dienstpflicht ins Gespräch gebracht - als Ersatz für den Zivildienst, der 2011 ebenfalls weggefallen ist.

Ihre Pläne für den neuen freiwilligen Dienst waren auch eine Reaktion auf die Debatte über Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hatte gesagt, es sei ein Fehler gewesen, die Wehrpflicht abzuschaffen. Sie habe der Bundeswehr gut getan. Eine Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht wird in der großen Koalition aber parteiübergreifend abgelehnt.

Freiwilligendienst oder Wehrpflicht? Eine Diskussion, die die Wehrbeauftragte Högl neu angestoßen hat: