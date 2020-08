Durch Corona kommt es in den USA zu neuen, unerwarteten Problemen. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten könnte es Engpässe beim Konsum geben. Die Notenbank bittet schon um Hilfe. Kann uns das auch in Deutschland passieren? Und haben wir vielleicht ein Gegenmittel?

Die US-Notenbank Federal Reserve bittet die Amerikaner, wieder mehr mit Münzgeld zu bezahlen. Zur Not sollen sie alte Sparschweine schlachten. Wegen dieser Corona-Pandemie ist nämlich auch der Bargeld-Kreislauf in den USA erheblich ins Stocken geraten. Man muss kein Notenbänker sein, um zu verstehen: Wenn die Menschen weniger aus dem Haus gehen, dann wechselt am Ende auch weniger Bargeld den Besitzer, und dann bekommt auch so ein Kreislauf schon mal seine Probleme.

Was ich allerdings nicht verstehe: Wenn weniger Menschen mit Bargeld zahlen, dann brauchen ja auch weniger Menschen Wechselgeld. In der Theorie also weniger Angebot, aber auch weniger Nachfrage. Aber: Diese Pandemie bringt die merkwürdigsten Wahrheiten ans Licht. Die Schweden dürften in Sachen Bargeld keine Probleme haben, denn erstens haben sie dieses Corona in den letzten Wochen einfach herdenmäßig weggelächelt und weiter eingekauft. Und zweitens zahlen sie offenbar sowieso restlos alles mit der Kreditkarte oder dem Handy, noch mehr als die Amerikaner. Das behauptet zumindest ein Freund, der bis vor kurzem viel Zeit in Stockholm verbracht hat und recht beeindruckt war.

In Deutschland könnte uns ein ähnliches Bargeldproblem drohen wie den Amerikanern. Einerseits sollen wir möglichst viel kontaktlos bezahlen, andererseits gelten wir europaweit als größte Freunde des Bargelds. Nur Bares, weiß der Volksmund, ist auch wirklich Wahres. Und ähnliche Weisheiten für EC- oder Kreditkarten habe ich zumindest noch nicht gehört. Wenn man den Statistiken glauben darf, dann hat jeder Deutsche im Schnitt mehr als 100 Euro Bargeld im Geldbeutel. Wenn wir noch weiter in die deutsche Seele reinblicken wollen, dann ist das wahrscheinlich ungefähr der Betrag, den man braucht, um ein ordentliches Auto einmal vollzutanken und zu waschen.

Ähnlich viel besitzen wir angeblich auch noch in D-Mark. Nach der Statistik der Bundesbank sind immer noch gut 12 Milliarden D-Mark in Scheinen und Münzen in Umlauf, ungefähr 150 Mark pro Nase. Niemand, den ich kenne, kommt auch nur annähernd auf so einen Betrag, also müssen wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass das Geld in Millionen Sofaritzen, unter Autositzen, in Waschmaschinen – oder vergessen in irgendwelchen Schubladen oder Kissenbezügen liegt. Wir müssten es nur finden – und wo wir jetzt alle eh mehr zuhause sind, wäre das vielleicht eine gute Idee. Auch Kinder kann man so sicher gut beschäftigen.

Gutes tun, Geld ausgeben

Das Schöne: Man kann dieses Geld immer noch umtauschen – und der Kurs ist sogar noch derselbe wie vor 18 Jahren. Und das noch Schönere: Wenn man es dann ausgibt, tut man der Wirtschaft in Deutschland – und damit seinen Mitmenschen – wahrscheinlich einen großen Gefallen. Das Traurige: Das dürfte auch dringend nötig sein, nach den Horror-Nachrichten in dieser Woche. Denn so schlimm wie im letzten Quartal war's bisher noch nie - weder in D-Mark- noch in Euro-Zeiten.