Immer mehr Einschränkungen fallen weg. Was ab heute und in den kommenden Tagen wieder erlaubt ist? Ein Überblick in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, um den Durchblick zu behalten.

Lockerungen in Baden-Württemberg



Kontaktbeschränkungen: Es dürfen sich wieder mehr Menschen treffen. Ab Dienstag dürfen bis zu 20 Personen privat zusammenkommen, egal aus wie vielen Haushalten sie kommen. Privatfeiern in öffentlichen Räumen oder auch Veranstaltungen sind dann mit bis zu hundert Menschen möglich. Dabei gilt aber weiter: Abstand halten.

Hallen- und Freibäder, Badeseen und Wellnessbereiche in Hotels: Alle dürfen bereits seit dem Wochenende unter strengen Auflagen öffnen. Da detaillierte Betriebskonzepte nötig sind, haben das nicht alle Bäder in Baden-Württemberg genutzt. Während sie beispielsweise in Karlsruhe öffneten, geschieht das in Stuttgart erst in der kommenden Woche.

Busreisen: Diese sollen in der kommenden Woche wieder möglich sein. Die beteiligten Ministerien arbeiten derzeit an Regelungen. Dann sollen auch Reisen in andere europäische Länder wieder erlaubt sein.

Kindergärten, Grundschulen und weiterführende Schulen: Auch an weiterführenden Schulen wird es in der kommenden Woche den sogenannten eingeschränkten Regelbetrieb geben. Bei Kindergärten und Grundschulen braucht es noch etwas Geduld. Sie sollen aber bis Ende des Monats wieder öffnen.

Lockerungen in Rheinland-Pfalz

Schulen: Die Erst- und Zweitklässler sowie die siebten bis neunten Klassen werden ab heute wochenweise, manchmal aber auch nur tage- oder stundenweise Präsenzunterricht haben. Die andere Zeit werden sie bis zu den Sommerferien weiter im Homeschooling verbringen.

Kitas: Heute beginnt für alle Kitas der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb. Das heißt: jedes Kita-Kind soll bis zu den Sommerferien zumindest phasenweise seine Einrichtung besuchen.

Kontaktbeschränkungen: Ab Mittwoch dürfen sich wieder bis zu zehn Menschen aus unterschiedlichen Haushalten treffen dürfen – ohne Mindestabstand. Bis dahin ist das nur den Angehörigen aus zwei Haushalten erlaubt.

Chor und Orchester: Ab Mittwoch dürfen Chormitglieder wieder proben - mit jeweils drei Metern Abstand. Der gilt auch bei Blasorchestern, die dürfen allerdings auch vor Publikum spielen.

Kneipen, Restaurants, Veranstaltungen: Ab Mittwoch wird die Sperrstunde von 22 Uhr 30 auf 0 Uhr geschoben. Veranstaltungen in Innenräumen sind mit bis zu 75 Teilnehmern möglich, im Außenbereich sind bis zu 250 Menschen erlaubt – unter Auflagen.

Busreisen: Auflagen gelten auch für die, die ab Mittwoch eine Busreise machen wollen. Zwar gibt es im Bus keinen Mindestabstand, dafür ist aber der Verzehr von Speisen verboten – auch von selbst mitgebrachten.