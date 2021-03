per Mail teilen

Mehrere Ministerpräsidenten fordern, den Corona-Impfstoff von Astrazeneca an alle zu verimpfen, die ihn wollen - unabhängig von der bisherigen Impfreihenfolge.

Man könne es sich nicht leisten, dass Impfstoff herumstehe, weil manche Berechtigten ihn ablehnten, sagte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der "Welt am Sonntag". In diesen Fällen müsse man auch Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe seien.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den Impfstoff von Astrazeneca sogar für alle frei geben, die ihn wollen.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußerte sich ähnlich. Die Priorisierung gebe es nur aus Mangel an Impfstoff und solle für Astrazeneca aufgehoben werden, sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Städte- und Gemeindebund: Erstimpfung für so viele wie möglich

Auch die Städte und Gemeinden unterstützten Überlegungen, die strenge Impfreihenfolge aufzuheben. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte, es sei nicht akzeptabel, dass "Hunderttausende von Impfdosen" in Kühlschränken lagerten, während gleichzeitig Millionen Menschen auf eine Impfung warteten. Da die Lieferungen von Impfstoffen zuverlässiger geworden seien, müssten auch nicht mehr so viele Impfdosen für die Zweitimpfung zurückgelegt werden. Vielmehr sollten so viele Menschen wie möglich die Erstimpfung bekommen.

Aber nicht alle Bundesländer teilen diese Sicht: Einige Bundesländer haben kein Problem damit, Astrazeneca zu verimpfen, so zum Beispiel Rheinland-Pfalz und Thüringen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag eine Freigabe von übrig gebliebenem Impfstoff für alle abgelehnt.

Das Thema wird bei den nächsten Bund-Länder-Besprechungen am Mittwoch sicher eine große Rolle spielen, berichtet Uli Hauck aus Berlin.

Mehr als eine Million Impfdosen von Astrazeneca ungenutzt

Laut Gesundheitsministerium sind von den 1,4 Millionen Astrazeneca-Impfdosen erst 15 Prozent genutzt worden. Ein Grund ist die mangelnde Akzeptanz des Impfstoffes. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte den Impfstoff zunächst mangels ausreichender Daten nicht für Menschen ab 65 Jahren empfohlen.

Der Vorsitzende der Stiko, der Ulmer Virologe Thomas Mertens, hat am Freitagabend im ZDF aber angekündigt, den Impfstoff von Astrazeneca schon bald auch für ältere Menschen empfehlen zu wollen. "Das ist möglich und das werden wir auch tun", sagte Mertens.