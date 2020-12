Frankreichs Präsident Macron ist positiv getestet. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen weiter und auch die Zahl der Todesopfer. In Rheinland-Pfalz gibt es vor allem in Alten- und Pflegeheimen viele Neuansteckungen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...