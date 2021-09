Netto ruft Rote Grütze wegen Pflanzenschutzmittel zurück

Die Handelskette "Netto Marken-Discount" ruft bestimmte Packungen von "Beste Ernte Rote-Grütze" und "Beste Ernte Kirsch-Grütze" zurück. Es sei ein Abbauprodukt des Pflanzenschutzmittels Ethylenoxid nachgewiesen worden, teilte der Hersteller Wernsing Feinkost aus dem niedersächsischen Essen (Oldenburg) mit. Betroffenen sind demnach 1.000-Gramm-Packungen des Produkts "Beste Ernte Rote Grütze" mit Mindesthaltbarkeitsdaten bis 5. November 2021. Bei den 1.000-Gramm-Packungen "Beste Ernte Kirsch Grütze" sind die Produkte mit Mindesthaltbarkeit 19. November betroffen. Die Kunden können die Packungen in die Supermärkte zurückbringen und erhalten auch ohne Kassenbon das Geld zurück. Die Produkte wurden nach Angaben des amtlichen Portals lebensmittelwarnung.de nur in Netto-Filialen verkauft - und zwar in fast allen Bundesländern, auch in Baden-Württemberg.