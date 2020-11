Die AfD setzt in Kalkar am Niederrhein heute ihren Bundesparteitag fort. Auf der Agenda steht unter anderem ein Antrag, der sich gegen Parteichef Meuthen richtet. Der Kreisverband Freiburg fordert, das - so wörtlich - spalterische Verhalten von Meuthen und seinen Anhängern zu missbilligen. Der Parteichef hatte gestern in einer Rede rechte Provokateure innerhalb der AfD attackiert. mehr...