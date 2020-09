Ärzte der Berliner Charité haben den russischen Regierungskritiker Aleksej Nawalny nach seiner Vergiftung aus dem künstlichen Koma geholt. Sein Gesundheitszustand habe sich verbessert und er sei ansprechbar, teilte das Krankenhaus mit. Langzeitfolgen seien jedoch nicht auszuschließen. Der Oppositionelle Nawalny wird seit dem 22. August in Berlin behandelt. Er war zuvor während eines Flugs in Russland zusammengebrochen. Nach Angaben der Bundesregierung ist Nawalny mit der verbotenen Chemikalie Nowitschok vergiftet worden. Wegen des Vorfalls steht Russland international in der Kritik. Der Kreml hat jegliche Beteiligung an Nawalnys Vergiftung zurückgewiesen.