Der Kreml-Kritiker Nawalny hat Altkanzler Schröder als einen "Laufburschen" des russischen Präsidenten Putin bezeichnet. FDP-Politiker Graf Lambsdorff ist sich sicher, dass Nawalny für die Behauptung einen guten Grund hat.

Der Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff nennt die Aussagen des russischen Regierungskritikers Alexej Nawalny über Gerhard Schröder ein "starkes Statement". Die ganze Arbeit Nawalnys sei darauf ausgerichtet, die Praxis von großen russischen Konzernen wie Gazprom, Rosneft und anderen zu durchleuchten, sagte Graf Lambsdorff im SWR. "Das heißt, er kennt die Gepflogenheiten dort und er muss einen begründeten Verdacht haben."

Nawalny hatte der "Bild"-Zeitung gesagt, er habe keinen Zweifel daran, dass Schröder verdeckte Zahlungen vom russischen Präsidenten bekomme. "Wenn er jetzt versucht, diesen Giftanschlag zu leugnen, ist das wirklich sehr enttäuschend." Immerhin sei Schröder der ehemalige Kanzler des mächtigsten Landes in Europa.

"Jetzt ist Schröder ein Laufbursche Putins, der Mörder beschützt". Alexej Nawalny

Kritiker werfen Schröder Lobby-Arbeit für Putin vor

Der ehemalige deutsche Kanzler Gerhard Schröder (SPD) leitet den Verwaltungsrat des Pipeline-Unternehmen Nord Stream 2. Der russische Energiekonzern Gazprom ist formal einziger Anteilseigner. Zudem ist Schröder Aufsichtsratschef des größten russischen Ölkonzerns Rosneft. Kritiker werfen ihm vor, in seiner Position Lobby-Arbeit für den Kreml zu betreiben.

Schröder hatte in Zusammenhang mit möglichen Sanktionen gesagt, dass die Verantwortung für die Vergiftung Nawalnys mit dem chemischen Kampfstoff Nowitschok noch nicht geklärt sei.

Schröder: Aussagen "verdeckte Zahlungen" sind falsch

Nawalnys Behauptung wies Schröder entschieden zurück: Er erhalte keine "verdeckte Zahlungen von Putin". "Ich habe Verständnis für die schwierige persönliche Situation, in der sich Herr Nawalny befindet", aber die Aussage über die Zahlungen sei falsch.

Nawalnys Stiftung deckt immer wieder Fälle von Korruption in Russland auf. Der Oppositionspolitiker gab aber zu, die Vorwürfe für verdeckte Zahlungen an Schröder nicht beweisen zu können.

Trittin: Schröders Kontakte zu Putin sind hilfreich

Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin sagte im SWR dagegen: Der Fall Nawalny zeige erneut, dass man zu einer realistischeren Russlandpolitik zurückkehren müsse. Dafür könne es unter Umständen auch hilfreich sein, jemanden wie den früheren Bundeskanzler Schröder zu haben, der gute Kontakte zum russischen Präsidenten pflege.

"So etwas braucht man in der internationalen Politik", erklärte Trittin. Schließlich sei man im Iran, in Libyen und anderswo auf eine konstruktive Verständigung mit Russland angewiesen. Dennoch dürfe man sich nicht einseitig abhängig machen, was bei Schröders Tätigkeit im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Ölkonzerns Rosneft "ein Stück weit überschritten sei", so der Grünen-Politiker.

Organisation bestätigt Nervengift-Einsatz

Nach Deutschland, Schweden und Frankreich hatte am Dienstag auch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) den Einsatz des Nervengifts Nowitschok gegen Kreml-Gegner Alexej Nawalny bestätigt.