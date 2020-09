per Mail teilen

Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat Außenminister Heiko Maas (SPD) von Russland dringend Aufklärung gefordert. Geschehe dies nicht, müsse Deutschland mit seinen Partnern über eine Antwort beraten, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. Am umstrittenen deutsch-russischen Gasprojekt "Nord Stream 2" will Maas noch nicht rütteln. Er hoffe nicht, dass Russland Deutschland dazu zwinge, diese Haltung zu ändern.