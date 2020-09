per Mail teilen

Die Empörung scheint groß: Für die Bundesregierung steht fest, Kreml-Kritiker Nawalny wurde vergiftet. Jetzt fordern viele eine Reaktion in Richtung russischer Regierung. Das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 scheint gefährdet.

Die Bundespolitik diskutiert über mögliche Maßnahmen gegen Russland wegen der nachgewiesenen Vergiftung von Kreml-Kritiker Alexander Nawalny. Bundestags-Vize-Präsidentin Claudia Roth von den Grünen sagte im SWR-Tagesgespräch, man müsse endlich ein Zeichen setzen. Die Fertigstellung der Erdgas-Pipeline durch die Ostsee, Nord Stream 2, müsse in Frage gestellt werden, so die Grünen-Politikerin.

"Nicht in der Apotheke kaufen"

Der grüne Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer hält Sanktionen gegen Russland jetzt für zwingend notwendig. Die Verwendung des Nervenkampfstoffs Nowitschok sei ein klarer Hinweis auf die Beteiligung der russischen Regierung.

"Nowitschok kann man nicht in der Apotheke kaufen. Das ist ein Gift, mit dem die staatlichen Stellen in Russland auch in der Vergangenheit bereits gemordet haben", sagte Bütikofer SWR Aktuell.

Kubicki gegen Baustopp von "Nordstream 2"

FDP-Vize-Parteichef Wolfgang Kubicki warnte dagegen vor einem Baustopp der deutsch-russischen Erdgas-Pipeline. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt auch möglich, dass der Kreml nichts mit Nawalnys Vergiftung zu tun habe. In der russischen Administration gebe es auch ein Eigenleben, so Kubicki.

Anders reagiert FDP-Parteichef Christian Lindner. Im ARD/ZDF Morgenmagazin sagte er, ein Regime, das Giftmorde organisiert, sei kein Gegenüber für Pipeline-Projekte.

Ischinger: Alles muss auf den Prüfstand

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger sagte dem Bayerischen Rundfunk, wenn der russische Geheimdienst dahinterstecke, müsse Russland, das auf seine Kappe nehmen. Seine Erwartung sei aber nicht besonders groß.

Ischinger fordert deshalb nun müsse alles auf den Prüfstand, auch Nord Steam 2. Das sei ein schwieriger Punkt, weil sich auch Deutschland ins eigene Knie schießen würde, aber klare Kante sei nun richtig und notwendig.

"Ich denke, wenn wir tatsächlich mit den Partnern gemeinsam eine klare Botschaft nach Moskau schicken wollen, dann müssen auch die Wirtschaftsbeziehungen auf die Tagesordnung." Wolfgang Ischinger

Deutliche Worte der Kanzlerin

So sieht das auch Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Wenn es jetzt zur Vollendung des Gas-Projekts käme, dann wäre das die maximale Bestätigung und Ermunterung für Wladimir Putin mit genau dieser Politik fortzufahren, so Röttgen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat deutliche Worte an die russische Regierung gerichtet. "Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss", sagte sie, nach dem ein Bundeswehrlabor festgestellt hatte, dass Alexei Nawalny vergiftet wurde.

Kommentar: Nord Stream 2 einfach aufkündigen

Deutschland ist durch den Fall Nawalny zum Handeln gegen Russland gezwungen, kommentiert WDR-Reporterin Golineh Atai.