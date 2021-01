Der Kremlkritiker Alexei Nawalny will am Sonntag nach Moskau zurückkehren. In den sozialen Medien teilte er mit, er habe sich wahrscheinlich fast vollständig von seiner Vergiftung erholt, Es sei nun an der Zeit, nach Russland zurückzukehren, obwohl ihm dort Gerichtsverfahren drohten. Im August war auf Nawalny ein Mordanschlag mit dem Nervengift Nowitschok verübt worden. Er hatte auf dem Flug von Sibirien nach Moskau plötzlich das Bewusstsein verloren. Daraufhin war Nawalny erst in einem Krankenhaus in Sibirien und im Anschluss in der Berliner Charité behandelt worden. Seitdem hielt er sich zur Heilung in Deutschland auf. Kritiker werfen der russischen Regierung vor, hinter dem Anschlag zu stecken.