In Deutschland wird weiter über eine angemessene Reaktion auf den Fall Nawalny diskutiert. CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen stellte in der ARD-Talkshow "Anne Will" noch einmal das Pipeline Projekt Nord Stream 2 infrage. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans hingegen will es nicht stoppen. Im ZDF sagte er, stattdessen müssten Sanktionen auf andere Bereiche zielen, zum Beispiel auf den Handel. Man wolle nicht das russische Volk oder sich selbst treffen. Unterdessen hat die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen in der ARD-Sendung "Anne Will" noch einmal bezweifelt, dass dem Kremlkritiker Alexej Nalwany das Nervengift Nowitschok von russischer Seite aus verabreicht wurde. Sie deutete an, dass möglicherweise sogar westliche Geheimdienste für den Anschlag infrage kämen.