Der russische Regierungskritiker Alexej Nawalny hat Präsident Wladimir Putin Staatsterrorismus vorgeworfen. In einem Video-Interview sagte Nawalny, eine ganze Abteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB sei als Killerkommando fast vier Jahre hinter ihm her gewesen, um ihn zu vergiften. Ohne einen Befehl Putins wäre das nicht möglich gewesen. In einem eigenen Youtube-Video nennt Nawalny Putin einen Mörder. Das Video wurde bisher rund sieben Millionen Mal angeklickt. Nawalny ist zurzeit noch in Deutschland in Reha. Ende August war er in Russland dem Nervengift Nowitschok ausgesetzt und kurze Zeit später zur Behandlung nach Deutschland gebracht worden.