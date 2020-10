Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny hat die EU neue Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht. Aus Diplomatenkreisen hieß es, die Außenminister hätten sich bei ihrem Treffen in Luxemburg auf Vorbereitungen geeinigt. Die konkreten Maßnahmen gegen Russland sollen demnächst ausgearbeitet werden. Auch der Führung in Belarus droht die EU mit neuen Sanktionen. Wenn sich die Lage in dem Land nicht verbessere, gebe es weitere Maßnahmen, heißt es in einer Erklärung.