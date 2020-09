Im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat Russland der Bundesregierung vorgeworfen, die Ermittlungen zu verschleppen. Außenminister Sergej Lawrow sagte russischen Medien, Deutschland reagiere nicht auf offizielle Anfragen der russischen Generalstaatsanwaltschaft. Für die Folgen würden die Bundesregierung, ihre Nato-Verbündeten und die EU die Verantwortung tragen, so Lawrow. Deutschland wies die Vorwürfe zurück. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, die Bundesregierung habe das ihrige getan und sei auch weiterhin gesprächsbereit. Der Kreml-Kritiker Nawalny war vor rund drei Wochen auf einem Flug in Russland zusammengebrochen. Ein Bundeswehrlabor hat in seinem Körper den Nervenkampfstoff Nowitschok nachgewiesen. Nawalny wird in Deutschland behandelt und ist vor kurzem aus dem Koma aufgewacht.