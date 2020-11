per Mail teilen

Bei Naturkatastrophen sind in den vergangenen zehn Jahren mehr als 400.000 Menschen ums Leben gekommen. Das steht in einer Studie der Hilfsorganisationen Rotes Kreuz und Roter Halbmond. 1,7 Millionen Menschen haben demnach ihre Existenz verloren, wurden verletzt oder mussten flüchten. Die Zahl der klima- und wetterbedingten Katastrophen wie Dürren, Unwetter und Überschwemmungen sei seit den 1990er-Jahren in jedem Jahrzehnt um 35 Prozent gestiegen. Die Hilfsorganisationen fordern mehr Geld, damit besonders betroffene Länder vorsorgen oder im Ernstfall Betroffenen helfen können.