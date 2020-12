per Mail teilen

Nach dem Giftanschlag auf Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wollen die Nato-Staaten heute über den Fall beraten. Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte an, dass er nach der Sondersitzung eine Erklärung abgibt. Aus Diplomatenkreisen heißt es, die Allianz werde wahrscheinlich geschlossen die Aufklärung des Falls fordern. Weitere Schritte gegen Russland gelten als unwahrscheinlich. In Deutschland wird darüber diskutiert, die Bauarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 2 auszusetzen.