NATO besorgt über Nervengift-Anschlag

Der Nervengift-Anschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergei Skripal in England beschäftigt auch die Nato. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, der Vorfall mache der NATO große Sorgen. Laut der britischen Premierministerin Theresa May wurden Skripal und seine Tochter mit einem Nervengift angegriffen, das in der ehemaligen Sowjetunion hergestellt wurde. US-Außenminister Rex Tillerson sagte, sollte Russland hinter dem Anschlag stecken, werde das Konsequenzen haben. Skripal und seine Tochter wurden Anfang März bewusstlos auf einer Parkbank gefunden. Ihr Zustand ist noch immer kritisch.