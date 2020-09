Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat in der Nations League gegen die Schweiz einen Sieg verpasst. Das Team von Trainer Joachim Löw ging in der 14. Minute durch Ilkay Gündogan in Führung. In der zweiten Halbzeit gab es den Ausgleich zum 1:1 - nach Ansicht von Gündogan völlig unnötig.

Die deutsche Nationalmannschaft wurde dafür kritisiert, dass sie von Stuttgart mit dem Flugzeug nach Basel gereist ist. Nach Angaben des DFB waren Spieler-Fitness und Corona-Bedenken der Grund dafür: Langes Sitzen im Bus hätte den Spielern nicht gut getan, und im Zug hätten die Spieler zu viele Kontakte gehabt. Der Flug über 180 km Luftlinie hatte viel Kritik in den sozialen Medien ausgelöst.