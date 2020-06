Einer der am Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme in Minneapolis beteiligten Polizisten ist am Freitag festgenommen und des Mordes angeklagt worden. Zuvor hatte es in der Stadt tagelange Proteste gegen die tödliche Polizeiaktion gegeben, die auch auf ander Städte in den USA übersprangen. Zuletzt wurde in Minneapolis eine Polizeistation in Brand gesteckt. Der festgenommene Beamte hatte sich bei der Festnahme Floyds minutenlang auf dessen Hals gekniet, während drei seiner Kollegen dabei zusahen, wie Floyd verzweifelt nach Luft schnappte und flehte. Eine Passantin filmte den brutalen Vorgang. Alle vier Beamten sind bereits aus dem Dienst entlassen worden.