Meinung: Mehr Sicherheit für Warmduscher

Der Bundeskanzler hat mit vier Kabinettsmitgliedern eine Pressekonferenz bestritten. Das Thema war allgemein genug, um sich zu vertragen, meint Martin Rupps.

Gleich fünf Kabinettsmitglieder einschließlich dem Chef - Annalena Baerbock (Grüne), Nancy Faeser (SPD), Christian Lindner (FDP), Boris Pistorius (SPD) und Olaf Scholz (SPD) - stellten am Mittwoch die "Nationale Sicherheitsstrategie" vor. Das Thema war allgemein genug, um sich in der Pressekonferenz 90 Minuten lang zu vertragen. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, will die Strategie sagen, hängt in der Politik alles mit allem zusammen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nannte als neue nationale Frage, ob morgens beim Duschen warmes Wasser aus der Leitung kommt.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Ich nehme aus der Berliner Pressekonferenz einen zwiespältigen Eindruck mit. Olaf Scholz und Co. wirken auf mich als analytisch starke Köpfe. Alle scheinen die neue Unübersichtlichkeit beim Politikmachen reflektiert zu haben und gewillt, ihr Frau bzw. Herr zu werden. Gleichzeitig offenbarte der Termin meiner Wahrnehmung nach eine politische und persönliche Entfremdung voneinander. Nach so kurzer gemeinsamer Regierungszeit.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Wie Eheleute nach zehn Paartherapien

So ergeht es vielleicht, dachte ich mir, Eheleuten, die ihre zehnte Paartherapie hinter sich haben. Lange verflogen der Zauber des Anfangs. Halb bleiben sie zusammen wegen der gemeinsamen Kinder bzw. dem Haus. Halb aus Mangel an Alternativen. Das gilt auch für FDP und Grüne, denen ein Bruch der Koalition teuer zu stehen käme.

Mit der Ampelkoalition stellen erstmals drei unabhängige Parteien eine Bundesregierung. Das erschwert das Regieren in schwierigen Zeiten. Und doch, mich nervt der ewige Krach in Scholz‘ Kabinett. Es ist besser, sagte Christian Lindner (FDP) einmal, nicht zu regieren, statt schlecht zu regieren. Ich hätte nichts dagegen, wenn er sich daran erinnern würde.