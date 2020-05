per Mail teilen

Der Start eines bemannten Weltraumfluges von den USA zur Internationalen Raumstation ISS ist wegen schlechten Wetters verschoben worden. Einen nächsten Versuch werde es am Samstag geben, teilte die Nasa mit.

Eine Rakete des privaten Unternehmens SpaceX hätte am Abend in Florida starten und eine Dragon-Kapsel mit zwei Astronauten zur ISS bringen sollen. Nach fast genau neun Jahren hätten die USA wieder mit einer selbst entwickelten Rakete Menschen ins Weltall geschickt.

Eine kleine Gewitterwolke, die nach zehn Minuten wohl vorbeigezogen wäre, beendete jedoch den Startversuch. Denn jede Verzögerung hätte die knapp kalkulierte Treibstoff-Bilanz stören können, erläutert SWR-Wissenschaftsredakteur die Gründe für den Abbruch im Audio.

2011 endete die Space-Shuttle-Ära

Rückblick: Am 21. Juli 2011 landete das Space-Shuttle "Altantis" sicher wieder auf der Erde. Der Raumtransporter steht inzwischen längst im Besucherzentrum des Kennedy Space Centre in Florida. Denn damit endete eine Ära.

Zu hohe Kosten war vor allem der Grund für das Ende der Mission. Insgesamt fünf Space-Shuttle hatte die US-Weltraumbehörde NASA. Zwei davon verunglückten, alle Menschen darin kamen uns Leben.

Start in ein neues Zeitalter

Zwar gab es auch weiterhin bemannte Raumflüge zur ISS, an denen US-Astronauten beteiligt waren, doch die wurden mit russischen Raketen durchgeführt. Der US-Milliardär und Chef des Elektroautounternehmens Tesla, Elon Musk, hatte schon vor einigen Jahren mit seiner Firma SpaceX Raketen entwickelt, die wiederverwendet werden können.

Bislang brachten diese aber nur Satelliten und Frachtraumschiffe zur ISS, aber keine Menschen ins All. Das sollte sich am Mittwoch ändern. Die beiden Astronauten Douglas Hurley und Robert Behnken hätten vom Kennedy Space Center in Florida zur Weltraumstation ISS starten sollen. Wegen schlechten Wetters musste der Start allerdings auf Samstag verschoben werden.

Die NASA-Astronauten Douglas Hurley (l) und Robert Behnken, in SpaceX-Raumanzügen, stehen vor der Startrampe 39A im Kennedy Space Center, mit der "Falcon 9"-Rakete. dpa Bildfunk picture alliance/Kim Shiflett/Nasa/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Zusätzlicher Treibstoff wird tiefgekühlt

Um mit der Falcon 9-Rakete von SpaceX nach einem erfolgreichen Start auch wieder landen zu können, muss man zusätzlichen Treibstoff mit an Bord nehmen, erklärt SWR-Wissenschaftsredakteur Uwe Gradwohl. "Damit der reinpasst, wird der supertiefgekühlt, damit er schrumpft, dann passt mehr Sprit hinein."

Besonderes Rettungssystem der Falcon-Rakete

Nicht ganz unproblematisch sei das Unterfangen mit dem zusätzlichen Treibstoff, sagt Gradwohl. Denn damit sich der Treibstoff nicht erwärmen kann, muss die Besatzung schon während des Betankungsvorgangs in der Kapsel sitzen. "Und das ist gefährlich", so Gradwohl.

Deshalb hat die Kapsel auch ein besonderes Rettungssystem für die Menschen an Bord eingebaut. Mit speziellen Düsen können die Astronauten die Kapsel schon am Startplatz von der Rakete wegsprengen, sollte etwas schief gehen. Das funktioniert auch während des gesamten Fluges.

Landung im Wasser

Wenn alles gut geht, soll die Kapsel mit den Astronauten auf deren Rückweg an einem Fallschirm im Wasser landen. Ursprünglich, so Gradwohl, sei eine Landung an Land mit den Kapseln geplant gewesen. Dafür hätte man jedoch noch Landebeine einbauen müssen. Das sei der NASA jedoch "zu komplex, zu risikoreich" gewesen. Deshalb habe man auf diese Technik verzichtet.