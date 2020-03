per Mail teilen

In Deutschland könnte es künftig einfacher werden, seinen Namen zu ändern. Das Innen- und das Justizministerium haben dazu Vorschläge erarbeitet. In einem gemeinsamen Schreiben steht, das deutsche Namensrecht sei bislang zu kompliziert, unübersichtlich und zum Teil widersprüchlich. Demnach soll es beispielsweise bei der Wahl des Nachnamens mehr Möglichkeiten geben. Dazu gehöre, dass ein Ehepaar für sich oder ein gemeinsames Kind einen zweigliedrigen Doppelnamen aussuchen können solle. Über den Reformvorschlag soll in der nächsten Legislaturperiode entschieden werden.