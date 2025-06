Nicht nur die Spritpreise sind seit der Eskalation im Nahen Osten gestiegen, sondern auch die Preise für Heizöl. Aber gehen sie weiter nach oben? Wann sollten wir den Tank füllen?

Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist eskaliert. In der Nacht zum Freitag (13.6.2025) hat Israel eine Angriffswelle gestartet mit der Begründung, verhindern zu wollen, dass der Iran eine Atombombe baut. In der Folge hat sich Rohöl deutlich verteuert und damit sind auch die Sprit- und die Heizölpreise gestiegen.

Die Preise sind seitdem deutlich hochgegangen: Am Dienstagvormittag (17.6.2025) kosteten 100 Liter Heizöl bei einer Mindestabnahmemenge von 3.000 Litern im bundesweiten Schnitt rund 95 Euro – also fast acht Euro mehr als noch am Tag vor dem Angriff. Das entspricht einem Anstieg um gut neun Prozent.

Die Preise in Rheinland-Pfalz stehen in der Mitte der Bundesländer - das Land belegt bundesweit Platz 8: 100 Liter Heizöl kosten hier rund 95 Euro. Besonders teuer ist Heizöl in Baden-Württemberg mit einem Preis von 97 Euro pro 100 Liter. Auch in Thüringen und Bayern sind die Preise hoch. Derzeit am günstigsten ist Heizöl in Berlin mit knapp 92 Euro pro 100 Liter.

Es handelt sich um eine Verkettung von Faktoren. Unser Heizölpreis richtet sich unter anderem nach dem Preis für Rohöl im internationalen Welthandel. Normalerweise steigen die Preise, wenn das Angebot sinkt - bei mindestens gleichbleibender Nachfrage. Bisher gibt es zwar keine Engpässe beim Rohöl, es besteht aber die Sorge davor. Denn laut Berichten aus dem Iran soll Israel in der Nacht auf Sonntag auch Öl- und Gasfelder bombardiert haben. Der Iran gehört zu den größten Ölproduzenten der Welt, der Anteil an der globalen Fördermenge beträgt ungefähr vier bis fünf Prozent.

Was aber noch größeren Einfluss auf die Preise hat: Die Angst, der Iran könnte als Druckmittel gegen Israel die sogenannte Straße von Hormus abriegeln. Das ist ein schmaler Korridor im Meer, wo der Persische Golf und der Golf von Oman aufeinandertreffen. Durch diese Meerenge wird rund ein Fünftel des gesamten globalen Ölbedarfs verschifft. Würde der Iran diesen wichtigen Transportweg blockieren, käme dieses Öl nicht durch - und dann gäbe es tatsächlich weniger auf dem Weltmarkt.

Ob das passiert, ist unklar. Dagegen spricht, dass der Iran auch sein eigenes Öl durch die Meerenge transportiert. Außerdem könnte das Verhältnis zu seinem wichtigsten Verbündeten China leiden: Das Land ist der wichtigste Abnehmen von iranischem Öl und hat kein Interesse an steigenden Ölpreisen. Experten gehen davon aus, dass der Iran ein Schließen der Straße von Hormus nur im äußersten Notfall in Erwägung zieht, je nach Verlauf des Konflikts mit Israel.

Das Szenario ist trotzdem denkbar. Aus Angst wird an der Weltrohölbörse gerade viel eingekauft, es wird quasi "gehamstert". Dadurch steigt der Preis für Rohöl und da Heizöl aus Rohöl hergestellt wird, steigen die Heizölpreise ebenfalls.

Wie sich der Heizölpreis weiterentwickelt, ist schwer zu sagen. Ein Experte der Verbraucherzentrale sagt: Vor einer Woche hätte er dazu geraten, Heizöl nachzukaufen – so günstig sei es schon lange nicht mehr gewesen. Jetzt hat sich die Lage aber verändert.

Wer in den kommenden Wochen keinen leeren Tank habe, sollte lieber abwarten und die Preise beobachten. Eine Faustregel für den Heizölkauf lautet: Spätestens bis zum Ende des Sommers sollte man nachbestellen.

Grundsätzlich gilt: Auf keinen Fall aus Panik Öl kaufen und zuhause horten - das treibt nur die Preise. Abgesehen davon gibt es neben dem Nahostkonflikt weitere Faktoren, die sich auf den Heizölpreis auswirken können. Ein milder Herbst würde etwa zu weniger Nachfrage nach Heizöl führen und das könnte die Preisentwicklung dämpfen.