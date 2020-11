Am Freitag geht der Nutri-Score an den Start, eine Kennzeichnung über den Nährwert eines verarbeiteten Lebensmittels. Dem faulen Kaufverhalten von Martin Rupps kommt die "Ampel" entgegen.

Am Freitag tritt die Lebensmittelampel "Nutri-Score" in Kraft. Mit Hilfe einer Farbskala von Grün bis Rot zeigt sie den Nährwert verarbeiteter Lebensmittel an. Also den Anteil von Fett, Zucker oder Kohlehydraten in Pizzen und Pommes, Limonaden oder Nuss-Nougat-Cremes. Der Nährwert wird nach einem von Wissenschaftlern entwickelten Punktesystem ermittelt. Ziel ist, dass Verbraucher vergleichsweise gesündere Produkte kaufen und Hersteller Produkte gesünder machen.

Der Nutri-Score informiert über den Nährwertgehalt eines Lebensmittelprodukts dpa Bildfunk picture alliance/Patrick Pleul/zb/dpa

Die Lebensmittelampel kommt meiner Faulheit beim Einkaufen entgegen. Ich gehöre nicht zu der Spezies, die den Natriumanteil zwischen Mineralwasser-Produkten vergleicht oder im Kleingedruckten sucht, ob eine Nuss-Nougat-Creme Palmöl enthält. Ein kurzer Blick auf den Nutri-Score reicht mir, um zu erfahren, ob ich beim Griff ins Regal ein gutes, mäßig gutes oder schlechtes Gewissen haben muss.

Die Bundesregierung kann den Nutri-Score nicht zur Pflicht machen (das ginge nur auf EU-Ebene), sodass viele Hersteller auf ihn verzichten dürften. Aber nicht für lange, glaube ich. Ein Produkt ohne Nutri-Score könnte schon bald in den Generalverdacht geraten, zu den "roten" Produkten zu zählen, ein Kellerkind in Sachen Nährwert. In Frankreich, wo der Nutri-Score herkommt, haben Hersteller bereits auf die Kellerkinder-Rolle reagiert. Ein Joghurt für Kinder enthält nur noch halb so viel Fett und ein Drittel weniger Zucker, damit es ein orangenes Ampelzeichen bekommt statt ein rotes.

Schade nur, dass die Lebensmittelampel in Deutschland nicht schon viel früher in Betrieb ging. Aber für gute Ideen gilt: Besser spät als nie!