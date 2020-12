Ab Ende 2021 sollen neue Nachtzuglinien Zürich und Amsterdam verbinden, sowie Wien und Paris. Auch in Stuttgart, Mannheim und Freiburg sollen die Nachtzüge halten.

Abends in Deutschland einschlafen, am nächsten Tag in Budapest, Wien oder Rom aufwachen – das geht mit dem Nachtzug. Weil viele Menschen etwas für den Klimaschutz tun wollen, wird dieser immer beliebter. Künftig soll es mehr Verbindungen in ganz Europa geben, darauf haben sich heute die Bahn-Chefs und Ministerinnen und Minister von Deutschland, Österreich, Frankreich und der Schweiz verständigt.

Insgesamt soll es laut der Deutschen Bahn vier neue Nightjet-Verbindungen geben, die dann 13 europäische Millionenmetropolen miteinander verbinden:

Dezember 2021: Wien–München–Paris und Zürich–Köln–Amsterdam

Dezember 2023: Wien/Berlin–Brüssel/Paris

Dezember 2024: Zürich–Barcelona

Gemeinsam mit den Bahngesellschaften aus Österreich, Frankreich und der Schweiz will die Deutsche Bahn ab Dezember 2021 neue Nachtzugverbindungen in Mitteleuropa anbieten. Deutsche Bahn AG

Mehr Nachtzüge sind öffentlichem Druck geschuldet

Das ist auch für Baden-Württemberg eine gute Nachricht. Denn durch die geplante Nachtzugverbindung von Wien über München soll auch Stuttgart wieder an das Nachtzugnetz angebunden werden. Außerdem soll ab dann auch ein Nachtzug von Zürich über Freiburg und Mannheim nach Amsterdam unterwegs sein.

Dass sich die Deutsche Bahn wieder vermehrt im Nachtzuggeschäft engagiert, ist wohl auch dem Druck aus Politik und Öffentlichkeit geschuldet. Erst vor ein paar Jahren hatte die DB ihre letzten Schlafwagen verkauft und wurde dafür heftig kritisiert. Gerade Klimaschützer und der Verkehrsclub Deutschland hatten deswegen den Wiedereinstieg gefordert.

"Nightjets" werden weiterhin von ÖBB betrieben

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte immer wieder betont, wie wichtig eine europäische Zusammenarbeit in Sachen Nachtzüge wäre. Für die Kooperation werden die Nachtzüge auch weiterhin von der Österreichischen Bundesbahn betrieben. Schon bisher betrieben diese die Nightjets sehr erfolgreich, während die Deutsche Bahn als Kooperationspartner die Logistik stellt oder Tickets verkauft.

Bislang sind Nachtzüge oft teurer als normale Züge. Allerdings hängt der Preis auch davon ab, in welcher Kategorie ein Ticket gebucht wird. Ein Platz im Sitzabteil ist dann entsprechend günstiger als ein eigenes Schlafabteil mit einem richtigen Bett. Gleichzeitig variiert aber auch der Schlafkomfort. Wenn natürlich in Zukunft mehr Menschen mit den Nachtzügen fahren würden, lässt sich aber zumindest hoffen, dass dann auch die Ticketpreise etwas niedriger werden.

Nachtzug als Alternative zum Flugzeug? Ticketpreise entscheiden

Denn tatsächlich werden die Nachtzüge bei Urlaubern wie bei Geschäftsreisenden immer beliebter. Es sind zum einen klimabewusste Menschen, die auf den Flieger verzichten und stattdessen mit dem Zug fahren. Zum anderen schätzen Dienstreisende zum Beispiel über Nacht zu einem Termin in Hamburg zu fahren, die Strecke von Freiburg oder Karlsruhe aus im Schlaf zurückzulegen. Gleichzeitig spart das auch eine Hotelübernachtung.

Ob die wachsende Nachfrage aber bleibt, hängt am Ende wohl auch von den Ticketpreisen ab. Je günstiger diese werden, desto höher ist die Chance, dass sich die Nachtzüge zu einer richtigen Alternative zum Flugzeug entwickeln - aber nur sofern es auch ausreichend Plätze gibt, warnt Karl-Peter Naumann vom Fahrgastverband Pro Bahn im Interview mit SWR Aktuell: