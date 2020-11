per Mail teilen

Nach Schwächeanfällen von zwei Abgeordneten werden die Nachtsitzungen im Bundestag voraussichtlich abgeschafft. Das hat der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Bröhmer, gesagt.

Es ist anstrengend, kräftezehrend und auf Dauer ungesund: die Nachtsitzungen der Bundestagsabgeordneten. Die Arbeitszeiten, die sich immer öfter auch bis in die Nacht ziehen, zeigen Folgen.

Abgeordnete wegen Überlastung zusammengebrochen

Vor drei Wochen hatte erst ein CDU-Politiker und dann eine Linken-Abgeordnete einen Schwächeanfall im Bundestag. "Unmenschlich" seien die Arbeitsbedingungen, so viele Bundespolitiker.

Für Susann Rüthrich, SPD Bundestagsabgeordnete aus Meißen in Sachsen, ist es ein guter Schritt, Nacht- und Marathonsitzungen abzuschaffen. Im Gespräch mit dem SWR macht sie aber auch deutlich, dass die geplanten Änderungen nicht genügen. Es müsste noch mehr passieren, damit der Parlamentarierjob besser mit einem halbwegs normalen Familienleben vereinbar ist.

Weniger reden, weniger fragen

Jetzt soll es also Konsequenzen geben, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" berichtet. Die meisten Debatten sollen danach von 38 Minuten auf 30 Minuten verkürzt werden. Wenn da viele am Stück sind, spart das also Zeit.

Man will Tagesordnungspunkte auf einen andern Sitzungstag verlegen und die parlamentarische Fragestunde soll verkürzt werden. Das sind alles Änderungen, für die sich alle Fraktionen bis auf die AfD dem Bericht zufolge ausgesprochen haben. Es heißt aus der Unionsfraktion: Sollte am Ende im Bundestagsplenum abgestimmt werden, dann halte man eine Mehrheit dafür für sicher.

Bosbach: "Konzentration auf die wirklich wichtigen Themen"

Wolfgang Bosbach (CDU) war viele Jahre im Bundestag, von 2009 bis 2015 war er auch Vorsitzender des Innenausschusses. Auch er hält die meisten der geplanten Änderungen für sinnvoll. Im Gespräch mit dem SWR empfiehlt er seinen Ex-Kollegen aber auch ein bisschen mehr Disziplin, damit Debatten nicht ausufernd lang werden: