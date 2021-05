Erklärtes Ziel von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist es, Ökologie und Wirtschaft besser unter einen Hut zu kriegen. Der Neustart nach Corona könne eine Chance sein.

Bei ihren Vorschlägen stützt sich Schulze auf eine Studie mit dem Titel "sozial-ökologische Impulse für die Konjunkturpolitik". Die Studie war vom Umweltministerium in Auftrag gegeben worden. Insgesamt vier Wirtschaftsinstitute hatten daran mitgearbeitet. Die Ergebnisse sollen in das Konjunkturprogramm einfließen , das die Bundesregierung Anfang Juni beschließen will - so zumindest der Plan der SPD-Ministerin. Für Schulze steht fest: sozial und grün soll es sein.

Schulze hält den Neustart für eine Chance, die Gesellschaft klimafreundlicher, gerechter und krisenfester zu machen. So müssten Kommunen angesichts massiver Steuerausfälle mit einem Schutzschirm ausgestattet werden, damit diese weiter investieren könnten, etwa in den Umbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Zudem solle das Konjunkturprogramm mit einer "Mobilitätswende" verbunden werden. Schließlich sei der Verkehrssektor das "absolute Sorgenkind" beim Klimaschutz. Dazu kann sich Schulze auch staatliche Zuschüsse bei der Umrüstung von Unternehmensflotten vorstellen .

"Abwrackprämie ist nicht zielführend"

Eine Absage erteilte die Ministerin erneut der Idee einer Kaufprämien für Neuwagen. Die Autoindustrie und der Deutsche Gewerkschaftsbund hatten eine solche Prämie gefordert. Eine Abwrackprämie sei nicht zielführend, wenn man wie das Umweltministerium auf eine Mobilitätswende setzen wolle. Schulze forderte zudem, dass erneuerbare Energien schneller ausgebaut werden müssten - vor allem der Ausbau der Windkraft an Land sei ins Stocken geraten.

Keine Chance für Deutschlands Klimaziele

Dass die Klimaziele Deutschlands damit dennoch in weiter Ferne bleiben, ist der Umweltministerin wohl bewusst. Schließlich sei die Wirtschaft durch die Corona-Krise hart getroffen, gibt Schulze zu bedenken. Das belegen auch die aktuellen Zahlen des Bundesstatistikamtes. Demnach rutscht die deutsche Wirtschaft in eine Rezession. So schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um 2,2 Prozent. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit erste Daten. Noch schlechter dürfte Ökonomen zufolge das zweite Quartal ausfallen.