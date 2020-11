per Mail teilen

Mehrere Museen, Bibliotheken und wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland bekommen Geld, um den Verbleib von Raubgut aus dem Nationalsozialismus zu erforschen. Das hat das Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg angekündigt. Es ist der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen rund um Kunst- und Kulturgüter, die in der Nazizeit beschlagnahmt oder geraubt wurden. Das Zentrum stellt zusätzlich knapp zwei Millionen Euro bereit. Mit dem Geld wird unter anderem die Stadtbibliothek Hannover unterstützt. Sie untersucht, ob sie während der Nazi-Zeit auch geraubte Bücher erworben hat.