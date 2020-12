Präsidentschaftswahl in Belarus: Opposition erkennt Lukaschenko-Sieg nicht an

Nach der Präsidentenwahl in Belarus hat die Wahlleitung den amtierenden Präsidenten Lukaschenko zum Sieger erklärt. Die Opposition um Gegenkandidatin Tichanowskaja erkennt das Ergebnis aber nicht an. In Minsk und anderen Städten haben Tausende Menschen gegen Wahlfälschungen demonstriert.