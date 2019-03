per Mail teilen

Warum darf ein 20-Jähriger einen Sportwagen mit über 500 PS mieten? Das fragen sich viele nach dem Unfall mit zwei Toten in Stuttgart. Ein Fachanwalt meint, dass Vermieter und Versicherer den Reiz zu rasen abbremsen könnten.

Ob der tödliche Unfall in Stuttgart ein Raser-Unfall war, muss noch geklärt werden, die Polizei geht davon aus, dass der 20-jährige Fahrer zu schnell unterwegs war. Über junge Autofahrer und schnelle Autos haben wir mit Philipp Schulz-Merkel gesprochen, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Könnte es möglicherweise solche Unfälle verhindern, wenn schnelle Autos erst ab 25 Jahren gemietet oder überhaupt gefahren werden dürfen?

Also Einschränkungen gibt es. Die Mietwagenunternehmen geben sich hier Selbstregelungen vor - es gibt vom Gesetzgeber nichts. Aber die Mietwagenunternehmen geben meist erst ab 21 Jahren solche Fahrzeuge beziehungsweise überhaupt Fahrzeuge heraus.

Und dann in der Regel zu erhöhten Tarifen, oder?

Das ist eben das, dass man selbst unter 21 Jahren schon von einigen Autovermietern solche Fahrzeuge bekommen kann, dann gegen erhöhte Gebühren. Da gibt’s eine Jungfahrergebühr, dann kann man auch schon ab 19 Jahren sich so ein Fahrzeug holen.

Das heißt, der Vermieter ist rechtlich gesehen nicht mitverantwortlich, aber moralisch schon aus Ihrer Sicht?

Der Vermieter ist da frei, er kann sich das selbst überlegen. Er ist natürlich auch ein bisschen über die Versicherungen gebunden. Also nicht nur der Vermieter kann hier steuern, sondern auch die Versicherungen der Fahrzeuge können steuern. Die können solche Beiträge anheben, eben wie Jungfahrergebühren - so wie wir es alle kennen, wenn wir unser Auto versichern: Je jünger der Fahrer ist, den wir mitreinnehmen, umso höher werden dann auch die Gebühren werden, die wir für unsere Beiträge begleichen müssen.

Und so kann auch die Versicherungswirtschaft steuern, wenn man Fahrzeuge mit so einer hohen PS-Zahl vermietet, dass es dann aber auch deutlich mehr kostet - und damit zu ermöglichen, dass weniger junge Fahrer sich überhaupt leisten können, sich so ein Fahrzeug zu mieten.

Müsste nicht der Gesetzgeber einschreiten und sagen: Erst ab 25 darf so ein schnelles Auto gemietet oder überhaupt auch nur gefahren werden? Beim Motorrad gibt es zum Beispiel diese Drosselung für Fahranfänger.

Die Frage ist, ob man nicht woanders eingreift, sogar beim Führerscheinerwerb. Die Führerscheinverordnung besagt, dass eine Eignung vorliegen muss, um überhaupt den Führerschein zu bekommen. Ob das Auto jetzt 500 oder 200 PS hat, ob es ein Mietfahrzeug ist oder ein eigenes Fahrzeug, das spielt erstmal keine Rolle. Der Gesetzgeber könnte den Punkt, welche Eignung vorliegen muss, um überhaupt am Straßenverkehr teilzunehmen, auch schon bei der Prüfung abklären.

Hieße das also einen psychologischen Test als Bestandteil der Führerscheinprüfung?

Zum Beispiel, oder auch direkte Fragen, die man in die Führerscheinprüfung einbaut, oder ein persönliches Gespräch mit einem Psychologen, der auch schon hier mal mit abprüft. Das wäre eine andere Alternative, um auch solche Fälle zu ergreifen, die nicht nur mit dem Mietfahrzeug passieren, sondern auch mit den regulären anderen Fahrzeugen.

Der BGH hat kürzlich ein Hamburger Urteil wegen Mordes gegen den 24-Jährigen bestätigt, der betrunken und rasend einen Menschen tötete und zwei verletzte. Sie vertreten regelmäßig auch Raser vor Gericht. Können Sie erklären, was sie zu diesen Autorennen allein oder zu mehreren bewegt?

Es ist schwer zu sagen. Das ist schon etwas, was viele ja kennen. Man sitzt im Auto und kann das erste Mal sehen: Durch eine kleine Aktion aufs Gaspedal kann man eine große Reaktion, also eine schnelle Geschwindigkeit, herbeiführen. Das reizt junge Menschen.

Die Strafen die jetzt neu kommen - das mit den verbotenen Kraftfahrtrennen von Paragraf 315d STGB (Strafgesetzbuch) der neu eingeführt worden ist, und auch jetzt dieser Mord, der sich bestätigt hat - ist meines Erachtens noch nicht so bei der jungen Bevölkerung angekommen. Da sind auch die Fahrschulen gehalten, mehr einzuwirken und auch klarer zu machen: Das kann auch drohen, wenn ihr tatsächlich diesem Reiz des schnellen Fahrens nachgebt.