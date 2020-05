An der Aktion "Stunde der Gartenvögel" des Naturschutzbundes Nabu haben sich am vergangenen Wochenende mehr als 120.000 Menschen beteiligt - so viele wie noch nie. Eine Stunde lang wurden die Vögel im Garten, am Fenster oder auf dem Balkon gezählt und die Ergebnisse gemeldet. Laut Nabu gab es einen deutlichen Rückgang bei den Blaumeisen in Folge einer bakteriellen Infektion. Auch Grünfink und Zaunkönig befänden sich seit Jahren im steten Niedergang. Zuwachs gab es dagegen im langjährigen Trend bei Tauben, Eichelhähern und Buntspechten.