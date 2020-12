Der Preis für den größten Umweltsünder geht in diesem Jahr zum ersten Mal an ein Verkehrsprojekt: an die Autobahn 26, die geplante Querverbindung im Hamburger Süden.

Die A 26 sei das Sinnbild für eine verfehlte Verkehrspolitik und antiquierte Infrastrukturplanung in Deutschland, so Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Die zehn Kilometer lange Pendler-Autobahn für Hafen und Airbus-Gelände, sei bereits vor 20 Jahren bestellt worden, aber jetzt erst wurden die Gelder bewilligt. Nabu fordert, den Ausbau der A 26 zu stoppen Mittlerweile sei aber klar, dass die Planung auf völlig überzogenen Wachstumserwartungen am Hamburger Hafen beruhe. Deshalb sei ein Stopp der A 26 ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Denn der Ausbau sei mit 1,5 Milliarden Euro sehr kostspielig und führe zur Zerstörung von mehreren hundert Hektar Biotopfläche - vor allem von wertvollen Niedermoorböden. Ziel der Verkehrsplanung - eigentlich: Erhalt vor Neubau Es gebe, so der Nabu, bereits eine andere Verkehrsroute, die bedarfsgerecht ausgebaut werden könne. Schließlich sei das ausdrückliche Ziel des Bundesverkehrswegeplans: Erhalt vor Neubau. Der "Dinosaurier des Jahres" wird vom Naturschutzbund seit 27 Jahren vergeben - üblicherweise an Politiker oder Vertreter der Wirtschaft.