Der Besuch von Elon Musk in Tübingen ist für Martin Rupps ein Hinweis darauf, dass der Impfstoff-Entwickler Curevac sehr bald ein ganz großes Rad drehen wird.

Tesla-Chef Elon Musk hat das Tübinger Unternehmen Curevac besucht, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus arbeitet. Die Beteiligten schweigen sich über Ergebnisse lautstark aus. Ein Curevac-Unternehmenssprecher teilte hinterher mit, es habe sich um einen reinen Informationsaustausch gehandelt. Curvac-Eigentümer und Sportmäzen Dietmar Hopp sagte, man sehe ein sehr großes Potenzial in der Zusammenarbeit mit Herrn Musk. Solche Floskeln benutzen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping bei gemeinsamen Pressekonferenzen.

Fernsehbericht über den Musk-Besuch in Tübingen:

Elon Musk kam nicht nach Tübingen, um seinen Tesla gegen einen Stocherkahn einzutauschen. Auch Friedrich Hölderlin in seinem Turm empfängt zurzeit keine Gäste. Wo der Weltunternehmer Musk auftaucht, will er sich um strategische Fragen seines Imperiums selbst kümmern, eine exklusive Zusammenarbeit anbandeln. In Tübingen dürften sich ein paar wichtige Damen und Herren tief in die Augen geschaut und nickend eine Verabredung getroffen haben.

Für mich ist Elon Musks Stippvisite ein Hinweis darauf, dass in Tübingen bald ein ganz großes Rad gedreht wird. So deute ich auch die wenigen Sätze von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz. Für ihre Verhältnisse euphorisch begann sie vom Stand der Corona-Impfstoff-Entwicklung zu erzählen, um sich dann einzubremsen und wieder ins Merkel-Deutsch zu fallen.

Im Rennen um den Impfstoff die Nase vorn

Donald Trump will einen Corona-Impfstoff noch vor den US-Wahlen. Wladimir Putin tut so, als habe er schon einen. Nein, am Ende werden die Deutschen mal wieder die Nase vorn haben, tippe ich mal. Weil Elon Musk in Tübingen war. Und Angela Merkel bei der Pressekonferenz so schelmisch gegrinst hat. Ich freue mich schon auf den nächsten Besuch von Elon Musk in Tübingen. Und würde mich nicht wundern, wenn er dann zusammen mit Oberbürgermeister Boris Palmer einen Muskturm einweiht.