Tesla-Firmengründer Elon Musk will ein Preisgeld von 100 Millionen Dollar für die beste Technik zur Bindung des Treibhausgases CO2 ausloben. Das hat er in einem Tweet angekündigt, Einzelheiten will er nächste Woche bekanntgeben. Durch den Höhenflug der Tesla-Aktie gilt Musk aktuell als reichster Mensch der Welt.